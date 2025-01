Un joueur du PSG affole l’Espagne !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans les prochaines heures, le PSG devrait officialiser deux opérations, à savoir la signature de Khvicha Kvaratskhelia ainsi que le départ de Randal Kolo Muani qui sera prêté à la Juventus, sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Cependant, d'autres départs sont prévus, à l'image de celui de Marco Asensio qui serait d'ailleurs particulièrement convoité en Espagne.

Le mercato d'hiver du PSG va connaître un sacré coup d'accélérateur. En effet, dans les prochaines heures, Randal Kolo Muani va s'engager avec la Juventus où il est prêté jusqu'à la fin de la saison sans option d'achat, tandis que Khvicha Kvaratskhelia va s'engager jusqu'en 2029. Mais c'est encore loin d'être terminé.

Asensio affole la Liga

En effet, Milan Skriniar va également partir, tandis que Marco Asensio est poussé au départ. Et selon les informations d'Estadio Deportivo, l'ancien joueur du Real Madrid est très suivi en Liga où quatre clubs s'intéresseraient à sa signature à savoir la Real Sociedad, le Betis, Majorque et Villarreal. Reste à savoir si cela débouchera sur une offre concrète.

«Mes décisions parlent plus que moi»

Quoi qu'il en soit, Luis Enrique ne semble plus compter sur Marco Asensio et l'a récemment fait savoir en conférence de presse : « Comme toujours, mes décisions parlent plus que moi. Je peux faire une réponse et inventer quelque chose mais ce n’est pas mon style. Mes décisions parlent mieux et disent ce que je pense à chaque joueur à chaque moment. Je prends mes décisions en fonction de ce que je vois en match et à l’entraînement. Les joueurs ne sont pas toujours d’accord, mais c’est mon rôle. Et je dis toujours que mes décisions ne sont pas irréversibles ».