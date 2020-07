Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un dilemme à 5M€ pour l’avenir de Sergio Ramos…

Publié le 1 juillet 2020 à 5h00 par T.M.

Alors que l’avenir de Sergio Ramos est au centre des débats au Real Madrid, il serait notamment question d’une affaire à 5M€. Explications.

Leader du Real Madrid, Sergio Ramos voit actuellement son avenir être au coeur des discussions. En effet, l’Espagnol n’a plus qu’une année de contrat et en ce qui concerne sa prolongation, il ne semble pas être sur la même longueur d’onde que son président, Florentino Pérez. En effet, ce dernier, se basant sur la politique du club pour les joueurs âgés, ne proposerait qu’un an de contrat. De son côté, Sergio Ramos réclamerait deux saisons en plus. Un point de désaccord qui pourrait bien coûter 5M€ par an…

Quel salaire pour Ramos ?

En effet, en fonction de son futur contrat, Sergio Ramos exigerait un salaire différent. Comme l'a révélé Eduardo Inda sur le plateau d'El Chiringuito, si le capitaine du Real Madrid était entendu pour ses demandes, il ne réclamerait aucune augmentation, continuant alors avec ses 13M€ par an. En revanche, si Ramos ne prolongeait que d’un an, il exigerait alors une augmentation de 5M€ par an afin d’atteindre un salaire de 18M€. De quoi faire réfléchir Florentino Pérez ?