Mercato - Real Madrid : Solskjaer envoie un message très clair à Zidane et Raiola pour Pogba !

Publié le 5 janvier 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que la situation de Paul Pogba à Manchester United semble s'envenimer, Ole Gunnar Solskjaer tient à assurer que son milieu de terrain ne partira pas.

La situation de Paul Pogba semble bien délicate. Régulièrement annoncé sur le départ, notamment vers le Real Madrid, le Français n'a plus joué depuis plusieurs mois et sa blessure n'est toujours pas soignée. Et ces derniers jours, Mino Raiola en a rajouté une couche, critiquant directement les Red Devils . « Aujourd'hui, son problème s'appelle Manchester : c'est un club hors de la réalité, sans projet sportif. Aujourd'hui je n'y emmènerais plus personne, ils ruineraient Maradona, Pelé et Maldini. Paul a besoin d'une équipe et d'un club, un peu comme la première Juve ». Devant les médias, Ole Gunnar Solskjaer a mis les choses au clair dans ce dossier.

«Paul est déterminé à revenir, à jouer bien pour nous»