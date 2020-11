Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour Haaland, Zidane est prévenu !

Publié le 3 novembre 2020 à 12h00 par Th.B.

Dans le viseur du Real Madrid, Erling Braut Haaland est convoité sur le marché. La Juventus, courtisante de longue date, patienterait sereinement avant de lancer son offensive au moment opportun.

Depuis sa révélation lors de la première partie de saison de l’exercice précédent au RB Salzbourg, Erling Braut Haaland n’a fait que confirmer son talent depuis avec le Borussia Dortmund où il a été transféré en janvier 2020. La Juventus, le PSG, le Real Madrid et surtout Manchester United étaient sur les rangs pour accueillir cette jeune pépite norvégienne désormais âgée de 20 ans. Empilant les buts au sein du club de la Ruhr, Haaland ne devrait pas quitter le Borussia l’été prochain, mais plutôt à compter de juin 2022 lorsque sa clause libératoire passera à 75M€ comme il serait stipulé dans son contrat. Le moment de gloire pour le Real Madrid ? Pas forcément…

La Juventus, réelle menace pour le Real Madrid