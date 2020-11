Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Perez a pris une grande décision dans le dossier Haaland !

Publié le 2 novembre 2020 à 16h00 par D.M.

Intéressé par Erling Braut Haaland, le Real Madrid devrait attendre 2022 avant de tenter de recruter le joueur du Borussia Dortmund.

L’actualité mercato du côté du Real Madrid est marquée par les rumeurs autour de l’avenir de Kylian Mbappé. Le joueur du PSG serait la grande priorité de Florentino Perez qui pourrait lancer les grandes manœuvres dans ce dossier lors du prochain mercato estival. Le président du Real Madrid, qui cherche à renouveler son effectif, aurait également coché le nom d’Erling Braut Haaand. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund, l’attaquant danois est annoncé comme l’autre grande priorité du club espagnol.

Le Real Madrid attendra 2022 pour Haaland