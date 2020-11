Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un choix fort fait par Pérez pour Haaland ?

Publié le 3 novembre 2020 à 7h30 par La rédaction

Impressionnant depuis son arrivée au Borussia Dortmund l'hiver dernier, Erling Haaland est d'ores et déjà annoncé sur le départ, alors que les plus grands cadors européens surveillent de près son évolution et sa situation, à l'image du Real Madrid. Néanmoins, Florentino Pérez voudrait rester prudent concernant l'attaquant.

Recruté l'hiver dernier par le Borussia Dortmund, Erling Haaland s'est peu à peu imposé comme l'un des meilleurs attaquants d'Europe cette année, tapant ainsi dans l'œil de nombreux cadors à l'image de Manchester United ou du Real Madrid. Après avoir considérablement dégraissé leur effectif cet été, les Merengue prépareraient un mercato estival 2021 colossal, avec comme cibles prioritaires Kylian Mbappe et Eduardo Camavinga. Toutefois, Erling Haaland aurait également une place de choix dans la liste des dirigeants madrilènes...

Le Real Madrid apprécie Haaland, mais...