Mercato - Real Madrid : Pérez a trouvé le successeur de Modric !

Publié le 31 mars 2022 à 20h00 par A.M.

Alors que le contrat de Luka Modric s'achève en juin 2023, le Real Madrid semble avoir identifié son successeur en la personne de Jude Bellingham qui brille au Borussia Dortmund.

Le Real Madrid prépare un large renouvellement de son effectif, notamment dans l'entrejeu. Et pour cause, le trio Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric est vieillissant et le club merengue travaille sur sa succession. Eduardo Camavinga et Federico Valverde sont déjà présents dans l'effectif madrilène tandis qu'Aurélien Tchouaméni serait l'une des priorités pour l'été prochain. Mais le Real Madrid voit encore plus loin.

Le Real a prévu de recruter Bellingham en 2023

En effet, l'un des objectifs du Real Madrid est de trouver le successeur de Luka Modric dont le contrat s'achève en juin prochain, mais une prolongation d'une saison semble très bien engagée. Par conséquent, le club merengue se projette déjà sur l'été 2023 et Jude Bellingham (18 ans) est la priorité pour remplacer Luka Modric dans un an. Il faut dire que le jeune milieu de terrain anglais brille au Borussia Dortmund et les excellentes relations entre les deux clubs pourraient faciliter la transaction.