Mercato - Real Madrid : Mbappé fait fuir un attaquant !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Kylian Mbappé va signer au Real Madrid alors que son contrat au PSG arrive à échéance. Et cela risque de faire des dégâts au sein du vestiaire merengue. En effet, alors que le club merengue était sur le point de lever l'option d'achat de Joselu, ce dernier aurait décidé de partir, conscient que son temps de jeu sera largement revu à la baisse.

Actuellement concentré sur son Euro avec l'équipe de France, Kylian Mbappé va ensuite pouvoir rejoindre le Real Madrid. En fin de contrat avec le PSG, le capitaine des Bleus va effectivement porter la tunique madrilène la saison prochaine. Ce qui va avoir des conséquences sur l'effectif merengue .

Mercato : Mbappé arrive, il veut jouer au Real Madrid ! https://t.co/0HiTi9AWeY pic.twitter.com/7LCkPgfBDr — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Joselu refuse de quitter le Real Madrid

Et cela commence dès maintenant puisque selon les informations de La Cadena COPE Joselu va partir. En effet, l'attaquant prêté par l'Espanyol, n'a pas répondu à la proposition du Real Madrid qui avait pourtant décidé de lever l'option d'achat de 1,5M€. Mais l'attaquant espagnol a donc décidé de partir.

Mbappé et Endrick ont fait fuir Joselu

Et pour cause, les arrivées de Kylian Mbappé et Endrick renforcent effectivement la concurrence sur le front de l'attaque du Real Madrid. Conscient qu'il jouera très peu, Joselu préfère donc quitter le club merengue. Sa future destination est encore inconnue, mais il devrait rebondir en Arabie Saoudite.