Mercato - Real Madrid : Énorme coup de tonnerre pour l'avenir de Gareth Bale ?

Publié le 21 mai 2021 à 9h30 par La rédaction

Prêté cette saison par le Real Madrid du côté de Tottenham pour se relancer, Gareth Bale aurait pris une énorme décision pour la suite de sa carrière. Le Gallois ne semble plus emballé à l’idée de continuer à jouer au football.

Décevant et surtout régulièrement blessé ces dernières saisons, le Real Madrid à prêté Gareth Bale à Tottenham cette saison. Acheté pour plus de 100M€ en 2013, à ce même club de Tottenham, l’ailier gallois avait connu des débuts prometteurs. Mais une longue méforme, sans doute liée à ses blessures mais aussi à un potentiel désintérêt de la pratique du football ont plombé ses performances par la suite.

Vers une fin de carrière ?