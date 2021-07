Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette énorme révélation sur le départ de Varane !

Publié le 17 juillet 2021 à 22h10 par A.D.

Alors qu'il ne lui reste qu'une année de contrat avec le Real Madrid, Raphaël Varane aurait trouvé un accord avec Manchester United en vue d'un départ cet été. Et tout cela aurait pour origine le départ de Zinedine Zidane.

Engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec le Real Madrid, Raphaël Varane se poserait des questions sur son avenir. Alors qu'il ne s'entendrait pas avec Florentino Pérez pour prolonger, le champion du monde français penserait à plier bagages dès cet été. Et pour éviter un départ libre et gratuit dans un an, le président du Real Madrid pourrait être contraint de vendre son numéro 5 lors de cette fenêtre de transferts. Conscient de la situation de Raphaël Varane, Manchester United serait plus que jamais en embuscade. D'ailleurs, d'après L'Equipe , les Red Devils auraient déjà trouvé un accord avec le joueur et devraient formuler une première offre au Real Madrid en début de semaine prochaine. De son côté, Raphaël Varane serait toujours dans le flou, mais pourrait finalement décider de partir à cause de Zinedine Zidane.

Varane voudrait plier bagages à cause du départ de Zidane