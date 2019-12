Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le dossier Haaland totalement relancé par Ibrahimovic ?

Publié le 20 décembre 2019 à 10h30 par La rédaction

Alors que Zlatan Ibrahimovic serait toujours l’objectif numéro un du Milan AC, les dirigeants italiens étudieraient également la piste menant à Erling Braut Haaland.

Inconnu en début de saison, Erling Braut Haaland (19 ans) est l’un des hommes forts de ce début de saison. Auteur de 28 buts, le joueur du Red Bull Salzbourg affole les plus grands clubs européens et son avenir fait l’objet de nombreuses spéculations. Le Real Madrid, Manchester United, la Juventus, le Bayern Munich ou encore le RB Leipzig suivraient ses traces dans l’optique des prochaines sessions de transferts. Mais le Milan AC souhaiterait également s'attacher les services d’Erling Braut Haaland et serait même passé à l’action sur ce dossier.

Contacts entre le Milan AC et Mino Raiola pour Haaland