Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez est fixé pour Robert Lewandowski !

Publié le 20 juillet 2021 à 10h10 par H.G.

Alors que le Real Madrid a été annoncé sur les traces de Robert Lewandowski, le club de la capitale espagnole risque de devoir attendre pendant un an avant de le voir éventuellement arriver dans son effectif.

À deux ans de la fin de son contrat au Bayern Munich, Robert Lewandowski a vu son avenir s’écrire en pointillés en Bavière au cours des derniers mois. En effet, il a été annoncé que le buteur âgé de 32 ans aurait un temps songé à s’en aller, et ce dans un contexte où plusieurs clubs ont été annoncé sur ses traces. Le Real Madrid a fait partie de ces possibles points de chute, mais tout indique qu’un transfert ne devrait finalement pas se produire cet été pour Robert Lewandowski.

Rendez-vous dans un an pour Robert Lewandowski