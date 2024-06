Mercato - Real Madrid : Départ surprise en vue ?

La rédaction

Au Real Madrid, bien que la saison ait été concluante, puisque les Merengue ont remporté la Liga et la Ligue des Champions, peu imaginaient la Maison Blanche à ce niveau en septembre dernier. Profitant d’une grave blessure de Thibaut Courtois et étant parvenu à passer devant Kepa dans la hiérarchie, Andriy Lunin a passé la majeure partie de l’exercice dans le buts Madrilènes. Mais depuis le retour du Belge, l’Ukrainien est de retour sur le banc. De quoi, peut-être, lui donner des envies de départ.

Avec deux titres majeurs remportés, la saison du Real Madrid paraît avoir été un long fleuve tranquille. Pourtant, l’équipe de Carlo Ancelotti a dû faire face à une cascade de blessures dès le début de la saison, notamment celle de Thibaut Courtois. Victime d’une rupture des ligaments croisés, le Belge a rapidement vu Andriy Lunin s’installer dans les cages merengue. Mais depuis son retour, l’Ukrainien a retrouvé le banc de touche. Et forcément, l’hypothèse d’un départ semble crédible, notamment depuis la finale de la Ligue des Champions, durant laquelle le portier de 25 ans avait semblé assez frustré de ne pas jouer la rencontre.

L’arrivée de Jorge Mendes fait douter le Real

D’après les informations de Marca , Jorge Mendes a débarqué dans l’entourage d’Andriy Lunin. Et le média espagnol affirme que pour le Real Madrid, l’arrivée du Portugais dans le cercle du joueur passé par Leganés pourrait être le signal d’un futur départ.

Un Euro manqué pour Andriy Lunin

Cette saison, beaucoup doutaient d’Andriy Lunin, d’autant plus que le portier avait la lourde tâche de remplacer Thibaut Courtois. Et l’Ukrainien a répondu présent, étant auteur de performances de haute volée, notamment en Ligue des Champions. Mais à l’Euro, celui qui a disputé 21 matchs de Liga cette saison a connu un tournoi très compliqué avec l’Ukraine. Titulaire pour l’entrée en lice des siens, le dernier rempart à perdu sa place dès le second match et a vu son équipe prendre la porte dès la phase de poules.