Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça se confirme pour Harry Kane !

Publié le 1 avril 2020 à 19h30 par La rédaction

Harry Kane s’est exprimé sur son avenir ces derniers jours. Des propos riches d’enseignements. Analyse.

Au cours d'un live sur Instagram , Harry Kane s’est exprimé sur son avenir : « Un départ de Tottenham ? On me pose souvent cette question. Je ne peux pas dire oui ou non. J'aime les Spurs et j'aimerai toujours les Spurs. Mais si je sens que nous ne progressons pas en équipe ou que nous n'allons pas dans la bonne direction, je ne suis pas quelqu'un qui resterait uniquement pour le plaisir. Je suis un joueur ambitieux ».

Harry Kane envisage bien un départ