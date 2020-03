Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une tendance se confirme pour Harry Kane !

Publié le 1 avril 2020 à 1h10 par La rédaction

Certaines révélations des médias espagnols sont venues confirmer qu’une tendance nette se dégageait dans le dossier Harry Kane. Explication.

Ces dernières heures, certains médias espagnols ont affirmé que plusieurs pistes étaient à oublier pour Harry Kane. En effet, selon les informations de Ok Diario , Harry Kane n’aurait pas marqué un intérêt devant les contacts pris par les autres clubs anglais. La raison ? Respectueux de son club de Tottenham, Harry Kane aurait décidé de n'entamer aucune négociation avec Manchester City et Manchester United, désireux de s’offrir l'attaquant des Spurs.

Vers une lutte à trois clubs ?