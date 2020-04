Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce qui bloque le dossier Cavani

Publié le 1 avril 2020 à 18h45 par La rédaction

Avec les déclarations du président de Boca Juniors, il se confirme qu’un élément explique le blocage général des pistes pour Cavani. Explication.

Ces dernières heures, le président de Boca Juniors Jorge Ameal a réagi aux marques d’intérêt appuyées adressés par le clan Cavani en direction du club argentin. Le président, contrairement à son directeur sportif, s’est montré beaucoup moins optimiste : « Nous sommes fiers qu'un joueur comme Cavani dise qu'il veut porter le maillot de notre club. Mais la réalité est que notre économie n'est pas celle de Cavani (...) Nous devons penser à nos joueurs et croire en eux. Même si évidemment, personne ne discutera le fait que Cavani est un grand joueur ».

Si Cavani ne baisse pas son salaire…

De tels propos n’ont rien de surprenant et ils symbolisent parfaitement ce qui bloque le dossier Cavani depuis plusieurs mois. Avec un salaire de 14 millions d’euros net par an, le buteur uruguayen part d’un niveau très élevé. Même s’il consent à faire un effort, il faudra qu’il accepte de baisser son salaire de 30% à 50% pour trouver à coup sûr des clubs prêts à lui offrir un contrat, comme Naples ou l’Inter. A un tarif plus élevé, une issue paraît beaucoup plus aléatoire surtout maintenant que l’Atletico Madrid s’est retiré. MU pourrait constituer d’ailleurs la seule solution dans ce cas de figure.