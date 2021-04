Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça bouge en coulisse pour ce joueur de Zidane !

Publié le 12 avril 2021 à 12h00 par D.M.

Lucas Vazquez serait réticent à baisser son salaire de 10% et un départ pourrait intervenir à la fin de la saison. Le joueur du Real Madrid aurait des touches en Italie, en Angleterre et en Allemagne.

Enfin une bonne nouvelle pour le Real Madrid en ce qui concerne la situation des joueurs en fin de contrat. Selon les informations de Mundo Deportivo , Luka Modric aurait accepté de baisser sa rémunération et par conséquent, devrait prolonger son bail avec l'équipe merengue. Pour Sergio Ramos et Lucas Vazquez, la situation demeure toujours aussi compliquée. Les deux joueurs espagnols seraient réticents à baisser leur salaire de 10% et ne parviennent pas à trouver d’accord avec leurs dirigeants. Attaché à son club formateur, Vazquez a peut-être disputé ce samedi son dernier match sous le maillot du Real Madrid. L’ailier s’est blessé lors du Clasico et devrait manquer la fin de saison.

Vazquez dispose de plusieurs offres