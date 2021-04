Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a identifié sa première recrue de l’été !

Publié le 12 avril 2021 à 10h10 par B.C.

Alors que Moise Kean réalise une première saison très satisfaisante au PSG, Leonardo aurait fait de son recrutement une priorité pour cet été.

Arrivé en prêt l’été dernier pour remplacer Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting, Moise Kean est l’une des excellentes surprises du coté du PSG cette saison. L’international italien a profité de la méforme de Mauro Icardi pour s’illustrer sous le maillot rouge et bleu et aurait ainsi incité Leonardo à s’activer pour le conserver. En effet, Moise Kean est prêté par Everton sans option d’achat, de quoi rendre son avenir incertain, d’autant que la Juventus serait également intéressé par l’attaquant de 21 ans. Mais dans ce dossier, Leonardo semble déterminé.

Le dossier Moise Kean est une priorité