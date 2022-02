Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après Mbappé, Perez veut tenter un gros coup à 60M€ !

Publié le 21 février 2022 à 22h00 par D.M.

En quête de renforts au milieu de terrain, le Real Madrid aurait érigé le dossier Aurélien Tchouaméni comme une priorité. Mais l'AS Monaco réclame le prix fort.

Les supporters du Real Madrid réclament du sang frais au milieu de terrain. Et ils pourraient être écoutés puisque Carlo Ancelotti pourraient offrir du temps de jeu à Federico Valverde et Eduardo Camavinga. Par ailleurs, le club espagnol tenterait de s’attacher les services d’Aurélien Tchouameni. Selon Marca , le joueur de l’AS Monaco ferait l’unanimité en interne. Directeur sportif de la formation monégasque, Paul Mitchell avait déjà évoqué l’avenir de Tchouaméni. « C'est déjà un joueur de haut niveau, il aura 22 ans fin janvier, et si nous voulons devenir un des plus grands clubs du monde, comme ceux qui le courtisent, il serait bon de le garder. Tout coûte cher à Monte-Carlo. Disons que Tchouaméni est aussi cher que le Grand Casino » avait-il confié en décembre dernier.

Pour Tchouaméni, ce sera 60M€