Mercato - Real Madrid : Ancelotti attend le coup de fil d’une star !

Hugo Chirossel

10 ans après son arrivée en provenance du Bayern Munich, Toni Kroos a décidé de ne pas prolonger son contrat avec le Real Madrid et de mettre un terme à sa carrière après l’Euro 2024. Mais comme l’a confié Carlo Ancelotti, si l’international allemand de 34 ans change d’avis, il suffit qu’il l’appelle.

Toni Kroos ne pouvait pas rêver mieux. À 34 ans, le milieu de terrain a décidé de mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison, après avoir disputé l’Euro 2024 avec l’Allemagne. Il aura fini son aventure de 10 ans avec le Real Madrid par un titre de champion d’Espagne et une victoire en finale de la Ligue des champions.

Ancelotti veut sortir Kroos de sa retraite

Mais Carlo Ancelotti ne semble pas avoir perdu l’espoir de voir Toni Kroos revenir sur sa décision. L’international allemand a prouvé cette saison qu’il avait encore les jambes pour évoluer au plus haut niveau et s’il décide finalement de prolonger avec le Real Madrid, cela est encore possible.

« Il suffit d'un coup de fil et on recommence ! »