Mercato - Real Madrid : Un buteur d'Ancelotti a choisi sa future destination !

Publié le 12 novembre 2021 à 22h00 par La rédaction

Prêté par le Real Madrid à l'AS Roma, Borja Mayoral joue peu sous les ordres de José Mourinho. L'avant-centre espagnol chercherait une porte de sortie pour cet hiver.

Afin de gagner du temps de jeu, Borja Mayoral a été prêté pour deux ans à l'AS Roma par le Real Madrid lors de l'été 2020. Après une première saison réussie sous le maillot des Giallorossi avec 17 buts en 47 matchs, l'Espagnol ne joue plus beaucoup depuis l'arrivée de José Mourinho sur le banc romain. En effet, Borja Mayoral n'a fait que six petites apparitions toutes compétitions confondues avec l'AS Roma cette saison, accumulant ainsi seulement 92 minutes passées sur le terrain. Par conséquent, le buteur de 24 ans aimerait changer d'air dès le mercato hivernal.

Borja Mayoral veut jouer avec Vlahovic à la Fiorentina