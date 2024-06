Mercato - RC Lens : Transfert à 25M€ en vue

La rédaction

Le RC Lens entame une sacré mue. Après une saison relativement décevante, puisque les Sang et Or ont conclu l’exercice de Ligue 1 à la septième place, le club nordiste cherche à dégraisser afin de trouver de l’argent. Parmi les candidats à un départ, figure Kevin Danso. Et le défenseur central autrichien pourrait rapporter un petit pactole aux pensionnaires de Bollaert.

C’est une fin de saison dont les supporters du RC Lens se souviendront. Jusqu’au bout, les Lensois ont tenté d’arracher une place qualificative pour une compétition européenne, sans finalement y parvenir. Dans la foulée, les fans de l’écurie jaune et rouge ont vu Franck Haise quitter le navire, un vrai séisme dans le nord de la France. Les pensionnaires de Bollaert pourraient en plus de cela perdre un autre de leur pilier durant l’été, en la personne de Kevin Danso.

Le RC Lens prêt à laisser filer Kevin Danso

D’après les informations de Foot Mercato , le RC Lens aurait laissé à Kevin Danso une grande liberté concernant son avenir. Le défenseur central autrichien aurait obtenu un bon de sortie de la part de direction, et rapporterait gros en cas de départ.

Pierre Dréossi en espérerait 25M€