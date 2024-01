Mercato - RC Lens : Il signe à Lens et jubile

Thibault Morlain

Aujourd’hui bien installé au RC Lens, Florian Sotoca avait rejoint les Sang et Or en 2019. Evoluant alors à Grenoble, l’attaquant s’est donc envolé pour le nord de la France. 5 ans plus tard, il en regrette absolument pas ce choix alors que d’autres options s’offraient à lui à l’époque. Sotoca a opté pour Lens, pour son plus grand bonheur.

A 33 ans, Florian Sotoca est l’un des acteurs majeurs de la belle aventure du RC Lens des dernières années. Pour lui, tout avait commencé en 2019 chez les Sang et Or. Recruté en provenance de Grenoble, Sotoca s’est installé à Lens, une signature qu’il ne regrette clairement pas aujourd’hui…

« J’ai su que je devais signer ici »

Se confiant ce dimanche au JDD avant le choc face au PSG, Florian Sotoca est revenu sur sa signature au RC Lens. Arrivé en 2019 de Grenoble, l’actuel protégé de Franck Haise a fait savoir : « J’ai réfléchi longtemps quand la proposition de Lens est arrivée ? Même si Lorient voulait me recruter, j’ai su que je devais signer ici. 5 ans après, je me dis que j’ai fait le bon choix. La ferveur ici est vraiment indescriptible. Dès qu’on joue à Bollaert, on ressent la même émotion : avant le match avec la Lensoise, à la mi-temps avec Les Corons, ces chants vous mettent les frissons. Lens, ça vous prend aux tripes. C’est un club et un public vraiment extraordinaires ».

Une fin de carrière au RC Lens ?