Mercato - OM : Un cauchemar refait surface à Marseille

Thibault Morlain

Autre priorité de l’OM sur ce mercato hivernal : la quête d’un latéral gauche. Souhaitant apporter de la concurrence à Renan Lodi, qui pourrait finalement partir, Gennaro Gattuso devrait donc accueillir du sang neuf à ce poste. En ce sens, l’OM s’intéresserait à Josh Doig, aujourd’hui joueur de l’Hellas Vérone. A 21 ans, il pourrai alors rejoindre la liste des Ecossais qui ont joué à Marseille et certains n’ont clairement pas laissé un grand souvenir.

Pour ce mercato hivernal, Gennaro Gattuso avait ciblé 3 priorités : un milieu de terrain, un arrière gauche et un milieu de terrain. Dans l’entrejeu, c’est Jean Onana qui a posé ses valises à l’OM, prêté avec option d’achat par Besiktas. Place maintenant à la quête d’un latéral. Souhaitant apporter de la concurrence à Renan Lodi, le club phocéen pourrait d’ailleurs au final recruter deux joueurs à ce poste puisque le Brésilien est annoncé en partance pour Al-Hilal. Et parmi ces deux latéraux, on pourrait retrouver Josh Doig. Le joueur de l’Hellas Vérone plairait grandement à Pablo Longoria. Reste maintenant à trouver un accord pour ce transfert qui pourrait tourner autour des 6M€.



Mercato - OM : Marseille s'agace, un ultimatum est lâché https://t.co/zGXrY7VZWX pic.twitter.com/gQOmEk0A7d — le10sport (@le10sport) January 14, 2024

5ème Ecossais à l’OM ?

A 21 ans, Josh Doig pourrait donc voir son avenir s’écrire du côté de l’OM. Il imiterait alors certains de ses compatriotes. En effet, avant lui, d’autres Ecossais ont porté le maillot du club phocéen. Doig pourrait alors être le 5ème. Il faut toutefois remonter de nombreuses années pour retrouver les premiers Ecossais à l’OM. Victor Gibson y a évolué entre 1926 et 1927, Thomas Francis Pritchard a lui été Olympien de 1932 à 1933, en même temps qu’Alexander-Patterson Sherry. Pour ce qui est 4ème Ecossais à avoir joué à l’OM, il est plus récent. Steven Fletcher avait été prêté à Marseille en 2016.

Le flop Steven Fletcher

Josh Doig pourrait donc succéder à Steven Fletcher, dernier Ecossais passé à l’OM. Il n’y aura d’ailleurs pas laissé un très grand souvenir. En janvier 2016, l’attaquant est prêté par Sunderland jusqu’à la fin de la saison. Au total, Fletcher aura joué 18 matchs pour seulement 3 buts avec le club phocéen. Aujourd’hui joueur du Wrexham AFC, l’attaquant de 36 ans reste comme l’un des plus grands flops du recrutement de l’OM des dernières années. Un cauchemar ravivé donc avec la possible arrivée de Josh Doig. A voir si l’Ecossais de l’Hellas Vérone imitera son compatriote…