Mercato - RC Lens : Il balance sur ce transfert raté à 25M€

Pierrick Levallet

Les dernières heures du mercato estival ont été assez agitées, notamment du côté du RC Lens. Les Sang-et-Or étaient tout proche de boucler le transfert de Kevin Danso à l’AS Roma. Un montant de 25M€ était évoqué. Mais finalement, le dossier a capoté et le défenseur est resté en France. Daniele De Rossi s’est d’ailleurs livré sur cet échec du mercato.

Le RC Lens a vécu une fin de mercato plutôt agitée. Les Sang-et-Or étaient sur le plan de boucler la vente de Kevin Danso à l’AS Roma pour 25M€. Le défenseur central autrichien était arrivé dans la capitale italienne pour passer sa visite médicale. Mais finalement, le deal a capoté et le joueur de 25 ans est resté en France. Daniele De Rossi s’est d’ailleurs livré sur cet échec du mercato.

Mercato - RC Lens : La grande annonce après ce transfert raté https://t.co/5HEOTldg5J pic.twitter.com/B61o6jIjsC — le10sport (@le10sport) August 31, 2024

«Des problèmes sont apparus»

« Nous sommes un peu courts en défense, mais c'était difficile à gérer et à prévoir... L'autre opération m'aurait également fait plaisir. Danso ? Des problèmes sont apparus que nous ne pouvions pas contrôler. Ce n'est la faute de personne » a confié l’entraîneur de l’AS Roma en conférence de presse ce samedi.

«On va veiller à son bien être»

« On va poursuivre les examens médicaux les plus poussés pour ne prendre aucun risque. On a été en communication constante avec lui et on va veiller à son bien être » a lâché Will Still de son côté. Kevin Danso devrait donc rester une saison de plus au RC Lens, à moins que l’Arabie Saoudite ne vienne relancer son avenir. À suivre...