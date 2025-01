Mercato - RC Lens : C’est la panique pour ce transfert surprise !

Arnaud De Kanel

Pas de répit cet hiver pour le RC Lens qui est sur tous les fronts depuis l'ouverture du mercato hivernal. Contraint de céder ses plus gros actifs pour renflouer les caisses, le club artésien prévoit également de dépenser pour renforcer l'effectif de Will Still. En ce sens, les dirigeants auraient coché le nom d'une pépite de Ligue 2 qui affole de nombreux clubs en Europe.

Le RC Lens fait l'actualité depuis une dizaine de jours. Après avoir échoué à dégraisser l'été dernier, le club artésien n'y va pas de mains morte cet hiver. Alors que Brice Samba est déjà parti, Kodir Khusanov s'apprête à suivre tandis que Kevin Danso est courtisé. Dans le sens des arrivées, il pourrait également y avoir du mouvement.

🔥 Le RC Lens ne laisse pas de répit au mercato, une offre inattendue vient de faire surface ! Qui sera le prochain à enfiler la tunique sang-et-or ?

Le RC Lens s'attaque au phénomène de Ligue 2

Le RC Lens cherche un ailier pour cet hiver et d'après les informations de Foot Mercato, le club artésien en pincerait pour Cyriaque Irié. Révélation de Ligue 2 avec l'ESTAC, l'ailier est perçu comme une alternative à la piste Taha Ali qui se refroidit en raison du refus de Malmö.

Des gros clubs à l'affût

Mais encore une fois, cela s'annonce bien compliqué pour le RC Lens qui doit faire face à une énorme concurrence dans le dossier Cyriaque Irié. D'après les informations de Foot Mercato, Irié serait sur les tablettes de Leicester, Brentford, Leipzig, Dortmund, Bologne et le Milan AC. Le RC Lens est prévenu.