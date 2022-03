Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi Simons, Gharbi… Leonardo règle un gros problème du PSG !

Publié le 5 mars 2022 à 19h30 par T.M.

Cela fait maintenant plusieurs années que le PSG est touché par l’exode de ses jeunes talents. Le danger planait d’ailleurs au-dessus de l’avenir de certaines pépites dernièrement. Mais Leonardo pourrait bien trouver une fin heureuse à ces dossiers.

Moussa Diaby, Christopher Nkunku, Kinglsey Coman, Adil Aouchiche, Tanguy Kouassi… La liste est longue concernant ces talents qui ont décidé de quitter très tôt le PSG afin de réussir ailleurs. Et leur choix a été payant, au grand dam du club de la capitale. Un mal que Leonardo tente tant bien que mal de stopper depuis son retour en 2019, mais cela n’est pas simple. Chaque saison, les départs continuent de s’accumuler dans les rangs des jeunes parisiens. Et cet été encore, le pire pourrait arriver. En effet, si le PSG regorge de talents, l’objectif est de les conserver, mais la menace est là avec certains des joueurs les plus en vue. Xavi Simons arrive au terme de son contrat, Edouard Michut est mécontent de son utilisation avec Mauricio Pochettino ou encore Ismaël Gharbi, qui voit son contrat stagiaire arriver à expiration et est courtisé par de nombreux cadors européens.

Le PSG réussit à conserver ses pépites ?