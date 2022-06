Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà les trois options pour remplacer Pochettino

Publié le 9 juin 2022 à 2h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG s’apprête à limoger Mauricio Pochettino, trois noms reviennent avec insistance pour venir assurer la succession du technicien argentin : Zinedine Zidane, Thiagho Motta et bien sûr Christophe Galtier, et c’est d’ailleurs l’entraîneur de l’OGC Nice qui semble faire office de favori à ce jour.

« Il me reste une année de contrat et il y a beaucoup de rumeurs. J'ai été mis à la porte chaque semaine. Le PSG suscite ce genre de choses. Le club essaie de se réinventer. Le président va bientôt expliquer son nouveau projet, mais je suis calme », confiait dernièrement Mauricio Pochettino au micro d’Esport 3, qui reste donc serein concernant son avenir au PSG avec un contrat qui court jusqu'en juin 2023. Pourtant, la messe semble dite pour l’ancien manager de Tottenham qui devrait être limogé par Nasser Al-Khelaïfi dans les prochains jours, et la direction francilienne se penche d’ailleurs activement sur la succession de Pochettino avec trois profils qui semblent se dégager.

Zidane, le rêve du Qatar

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité en juin 2021, le Qatar rêve du profil de Zinedine Zidane pour le poste d’entraîneur du PSG et a d’ailleurs multiplié les approches envers l’ancien maitre à jouer du Real Madrid ces derniers mois. Problème pour Nasser Al-Khelaïfi : Zidane donnerait sa priorité à l’équipe de France et rêve de reprendre le flambeau de Didier Deschamps après le prochain Mondial au Qatar, ce qui contrarie donc les plans du PSG qui ne semble pas avoir abandonné le dossier pour autant.

Galtier passe favori

Autre nom qui circule depuis maintenant un certain temps pour ce poste d’entraîneur du PSG et qui s’avère plus surprenant : Christophe Galtier. Un an seulement après sa nomination à l’OGC Nice, l’ancien technicien du LOSC est la grande priorité de Luis Campos pour le poste, et le nouveau directeur sportif du PSG fait le forcing pour Galtier comme l’a annoncé Fabrizio Romano mercredi. De son côté, France Bleu Paris a indiqué que Christophe Galtier était déterminé à récupérer le poste de Mauricio Pochettino, ce qui en fait donc le nouveau grand favori à ce jour pour le PSG.

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi lance les grandes manœuvres pour Galtier ! https://t.co/3bqD1n0SrO pic.twitter.com/rRQAKTC2op — le10sport (@le10sport) June 8, 2022

Motta, l’outsider…

En enfin, l’option Thiago Motta fait également parler même si certaines sources assurent qu’avec le renvoi de Leonardo, ce dossier a pris du plomb dans l’aile puisque l’ancien milieu de terrain italien intéressait surtout l’ex-directeur sportif du PSG. Mais en cas d’échec avec Zidane et Galtier, cette option pourrait revenir en force…