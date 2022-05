Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà la liste des entraîneurs pour remplacer Pochettino !

Publié le 15 mai 2022 à 6h15 par Arthur Montagne

Arrivé en janvier 2021 sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino n'a jamais réellement convaincu à Paris, à tel point qu'un an et demi plus tard, son départ ne semble plus faire aucun doute. L'Argentin possède toujours un contrat jusqu'en 2023, mais du côté de Doha, on prépare déjà sa succession et ratisse très large pour remplacer Pochettino.

Comme révélé par le10sport.com dès le mois de novembre, l'avenir de Mauricio Pochettino est clairement un sujet sur la table à Doha. Il faut dire que l'Argentin n'a jamais apposé sa patte sur l'effectif du PSG et surtout, sa réaction face aux rumeurs l'envoyant vers Tottenham ou Manchester United n'a pas du tout été du goût des dirigeants parisiens. Et entre temps, l'élimination contre le Real Madrid dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions n'a pas changé les plans qataris. L'avenir de Mauricio Pochettino semble plus que jamais s'écrire loin du PSG bien qu'en conférence de presse, il continue à assurer qu'il reste l'entraîneur du PSG. « Je suis l'entraîneur, non ? C'est une question évidente. Je suis l'entraîneur et je fais partie du club, comme tous ceux qui travaillent au sein de l'entité. Je fais partie de l'organigramme et je suis impliqué dans le processus de décision », assurait Pochettino vendredi.

La PSG a plusieurs idées pour remplacer Pochettino

Cependant, en coulisses, le PSG continue de travailler à la succession de Mauricio Pochettino. L'option prioritaire reste évidemment celle menant à Zinedine Zidane, comme nous le révélions ces derniers mois. Mais cette piste est compliquée puisque l'ancien entraîneur du Real Madrid attend que le poste de sélectionneur de l'équipe de France se libère, ce qui pourrait arriver dès la fin de l'année si Didier Deschamps décide de quitter ses fonctions. Par conséquent, cela pourrait poser problème pour une signature au PSG. C'est ainsi que d'autres entraîneurs plaisent à Doha... sans toutefois faire l'unanimité. Selon L'EQUIPE , Antonio Conte (Tottenham), Thiago Motta (Spezia) ainsi que Joachim Löw (libre) sont des les radars des décideurs parisiens, mais aucun ne se dégage concrètement. C'est la raison pour laquelle le PSG pourrait réserver une surprise. Toujours d'après L'EQUIPE , les Parisiens s'intéressent également à Marcelo Gallardo qui est sur le banc de River Plate depuis 2014. L'ancien meneur de jeu argentin possède d'ailleurs une énorme cote en Amérique du Sud où il a remporté deux Copas Libertadores et une Copa Sudamericana. Un palmarès qui ne laisse pas insensible du côté de Doha. D'autant plus que Marcelo Gallardo est passé par le PSG dans sa carrière de joueur entre janvier 2007 et janvier 2008, et connaît parfaitement la Ligue 1 et la France puisqu'il a évolué également à l'AS Monaco (juin 2003-janvier 2007) où il a laissé une trace bien plus marquante que celle à Paris. Ces dernières années, son nom a également circulé du côté du FC Barcelone, mais il attend toujours sa première expérience européenne. Ce sera peut-être au PSG.