Mercato - PSG : Une star à Paris, ça s’annonce grandiose

Axel Cornic

Sollicité par le Bayern Munich pour Nordi Mukiele, le Paris Saint-Germain aurait tenté un énorme coup de poker avec Joshua Kimmich. Il faut dire que l’Allemand est sous contrat jusqu’en 2025 et un départ ne semble pas être exclu, mais les Parisiens devront faire à une concurrence monstrueuse, avec les Bavarois qui souhaiteraient d’ailleurs convaincre leur joueur de prolonger.

C’est l’une des folies de ce mercato hivernal. A un an et demi de la fin de son contrat, Joshua Kimmich fait beaucoup parler de lui et du côté du Bayern Munich on semble vraiment craindre un départ. Car les options qui se présentent à l’international allemand sont alléchantes, avec notamment le PSG qui lui ferait les yeux doux.

Kimmich affole le mercato

Le recrutement d’un joueur comme Kimmich serait un immense coup signé par Luis Campos. Car le ménage opéré l’été dernier a peut-être dégagé la voie pour l’explosion de Warren Zaïre-Emery, mais à grandement baissé l’expérience et le niveau moyen. Le PSG devra toutefois sortir le chéquier pour l’avoir, puisque le site spécialisé Transfermarkt l’évalue actuellement à 75M€.

