Mercato - PSG : Une pépite envoie un message fort à Pochettino pour son avenir !

Publié le 16 octobre 2021 à 21h45 par La rédaction

Barré par une concurrence XXL au PSG, le jeune Thierno Baldé a été prêté au Havre cette saison afin de glaner du temps de jeu. Mais le joueur de 19 ans compte bien s'imposer à Paris à l'avenir.

Thierno Baldé prend déjà rendez-vous avec le PSG. Formé au club de la capitale, le joueur de 19 ans n'a encore jamais eu l'occasion de jouer avec l'équipe première parisienne. Face à un effectif rempli de stars, Baldé n'avait probablement pas de chance de se faire une place dans l'équipe de Mauricio Pochettino cette saison. Par conséquent, le latéral droit s'est envolé pour Le Havre, en prêt, afin de poursuivre sa progression en Ligue 2. À terme, Thierno Baldé espère bien gagner sa place au PSG.

« C’est l’objectif de jouer avec l’équipe première »