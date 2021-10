Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette pépite de Pochettino dit tout sur son départ !

Publié le 16 octobre 2021 à 13h45 par La rédaction

À 19 ans, Thierno Baldé risquait de ne pas beaucoup jouer cette saison au PSG. Afin d'avoir un temps de jeu garanti, le latéral droit est parti en prêt au Havre.

Difficile de se faire une place au sein de l'effectif XXL du PSG. Sur toutes les lignes, Mauricio Pochettino dispose de nombreuses stars. Par conséquent, les jeunes issus du centre de formation parisien ne parviennent que rarement à se faire une place dès leur début chez les professionnels à Paris. De ce fait, Thierno Balbé a lui décidé de s'aguerrir du côté du Havre cette saison, pour un prêt. Un choix que ne regrette en rien le latéral de 19 ans, déjà auteur de 8 matchs en Ligue 2.

« Le Havre est un bon club formateur »