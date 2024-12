Mercato - PSG : Une offre va partir pour ce crack

Alexis Brunet

Lors du mercato hivernal, le PSG pourrait bien tenter de recruter un attaquant afin de trouver une solution à ses problèmes offensifs. Le club de la capitale penserait notamment au joueur du Sporting Lisbonne, Geovanny Quenda. Mais le champion de France va devoir se dépêcher dans ce dossier, car une offre venue de Premier League devrait arriver bientôt pour le joueur de 17 ans.

Vendredi soir face à l’AJ Auxerre (0-0), le PSG a encore eu beaucoup de mal offensivement. Les Parisiens n’ont pas réussi à trouver la faille et cela est en grande partie à cause de la prestation étincelante de Donovan Léon dans les buts bourguignons. Mais le week-end d’avant, contre le FC Nantes, les coéquipiers de Marquinhos avaient aussi concédé un triste nul (0-0). Des mauvaises prestations qui pourraient donc pousser les dirigeants parisiens à trouver une solution lors du mercato hivernal.

Le PSG piste Geovany Quenda

Le recrutement d’un attaquant cet hiver devient presque une obligation et le PSG pourrait bien trouver son bonheur du côté du Portugal. En effet, le club de la capitale serait intéressé par le joueur du Sporting Lisbonne, Geovany Quenda. Ce dernier est très courtisé, mais Paris pourrait finir par obtenir gain de cause, notamment grâce à son conseiller football, Luis Campos. Le dirigeant parisien a de nombreux contacts au Portugal et il connaît très bien le marché. Il avait d’ailleurs permis au PSG de mettre la main sur João Neves l’été dernier, alors que le milieu de terrain était suivi par de nombreuses équipes à travers l’Europe.

Une offre devrait partir pour Quenda

Toutefois, le PSG serait bien inspiré d’accélérer s’il veut s’offrir Geovanny Quenda, car d’autres clubs sont en train de le faire. À en croire le journal A Bola, l’agent de l’attaquant, Jorge Mendes, se trouvait en Angleterre dernièrement pour évoquer l’avenir de son poulain avec divers prétendants. Une offre devrait même arriver sur le bureau du Sporting Lisbonne d’ici peu, ce qui met donc le champion de France sous pression.