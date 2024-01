Mercato - PSG : Une improbable vente imaginée par le Qatar ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain serait prêt à retourner sa veste avec Gonçalo Ramos. Définitivement recruté par le club parisien à l’automne dernier par le biais de l’activation de son option d’achat mise en place avec le Benfica Lisbonne pour 80M€ au total, Ramos pourrait être vendu avant la fin du mercato hivernal par les propriétaires du PSG si jamais une belle offre venait à arriver.

Au cours du dernier mercato estival, le PSG avait pour but de recruter un attaquant de classe mondiale pour occuper le poste de numéro 9. De par les tentatives vaines d’attirer Harry Kane ou encore Victor Osimhen, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos sont venus renforcer le front de l’attaque de l’effectif de Luis Enrique.

Enrique insatisfait de Ramos, un avenir remis en question au PSG ?

Néanmoins, l’entraîneur du Paris Saint-Germain estimerait après les avoir essayé à ce poste pendant plusieurs semaines que ni Randal Kolo Muani ni Gonçalo Ramos ne sont aptes à occuper le rôle d’attaquant de pointe semaine après semaine au Paris Saint-Germain à en croire les informations communiquées par L’Équipe . Et alors qu’il était hors de question en interne au PSG que Gonçalo Ramos soit transféré toujours d’après le quotidien sportif, la donne aurait d’ores et déjà changé chez les hauts représentants du Paris Saint-Germain.

Le Qatar prêt à transférer Gonçalo Ramos cet hiver, si…