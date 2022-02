Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une date improbable fixée pour le transfert d'Haaland ?

Publié le 25 février 2022 à 23h15 par B.C.

Courtisé aux quatre coins de l’Europe, Erling Haaland semble se rapprocher d’un départ lors du prochain mercato estival. Cependant, l’attaquant norvégien pourrait finalement plier bagage à l’été 2023.

Alors qu’il enchaîne les buts depuis son arrivée au Borussia Dortmund, Erling Haaland a le choix pour son avenir. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le Norvégien est la priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé, mais le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City ou encore le Bayern Munich sont également intéressés par le joueur de 21 ans. Les rumeurs sont nombreuses à l’approche du mercato estival, mais le dossier Haaland pourrait finalement se débloquer à l’été 2023.

Le BVB veut garder Haaland un an de plus, le Real aussi