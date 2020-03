Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert record pour Aouar ?

Publié le 2 mars 2020 à 7h45 par A.C.

Jean-Michel Aulas, président de l’Olympique Lyonnais, ne devrait faciliter la tâche des courtisans d’Houssem Aouar.

L’été prochain, pourrait être celui du grand saut pour Houssem Aouar. Le 10 Sport vous a révélé en exclusivité que le Paris Saint-Germain suit de très près le milieu de l’Olympique Lyonnais, qui ne manque pas de courtisans. En Italie la Juventus en pincerait également pour le milieu de l’OL, mais c’est également le cas du Manchester City de Pep Guardiola et du Real Madrid, dernier arrivé dans ce dossier.

Aulas voudrait plus de 70M€ pour Aouar !