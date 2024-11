Mercato - PSG : Un transfert inespéré remis en question ?

Alexis Brunet

Depuis son arrivée à l’été 2023 au PSG, Milan Skriniar n’a jamais vraiment réussi à faire l’unanimité. Cette saison, le Slovaque n’est pas titulaire au sein du club de la capitale, car Luis Enrique préfère faire confiance à la paire Pacho-Marquinhos. L’ancien joueur de l’Inter Milan pourrait donc être tenté d’aller voir ailleurs pour retrouver du temps de jeu. La Juventus s’intéresse à son profil, mais il n’est pas le seul axial dans le viseur des Turinois.

Lorsque Milan Skriniar arrive au PSG, le club de la capitale se félicite d’avoir mis la main sur un très bon défenseur central, avec une grande expérience et qui plus est pour 0€. Plus d’un an après, ce transfert a finalement plus l’air d’un gros flop. Le Slovaque ne s’est jamais vraiment imposé à Paris, la faute à une blessure au dos notamment, mais aussi au fait que son profil n’est pas le plus apprécié par Luis Enrique pour sa charnière centrale. Le coach espagnol préfère aligner son duo sud-américain, composé de Willian Pacho et de Marquinhos.

La Juventus réfléchit à relancer Skriniar

L’avenir de Milan Skriniar semble donc bouché du côté du PSG et il pourrait utiliser le mercato hivernal pour aller voir ailleurs et ainsi retrouver un peu de temps de jeu. D’après la Gazzetta dello Sport, le nom du Slovaque serait notamment sur la liste de la Juventus de Turin, qui doit faire face à de nombreuses blessures dernièrement en défense centrale.

Skriniar n’est pas le seul nom sur la liste de la Juventus

Milan Skriniar est donc surveillé par la Juventus de Turin, mais rien n’indique qu’il sera l’heureux élu. En effet, la Gazzetta dello Sport précise que les Turinois ont également un œil sur Joachim Andersen de Fulham ou bien sur Radu Dragusin qui évolue à Tottenham. Ce qui est toutefois certain, c’est que les dirigeants bianconeri ne tenteront pas de transfert, mais plutôt un prêt, sans option d’achat. Le PSG est donc prévenu, il est encore loin de pouvoir se séparer de l’indésirable Skriniar.