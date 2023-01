Mercato - PSG : Un transfert à 120M€ va échapper à Luis Campos

Pierrick Levallet

Sacré champion du monde et meilleur jeune joueur de la Coupe du monde, Enzo Fernandez ne manque désormais plus de prétendants pour son avenir. Le milieu de terrain de 21 ans est convoité par le Real Madrid, Liverpool mais aussi le PSG. Néanmoins, le club de la capitale semble bien moins embarqué que ses concurrents sur ce dossier.

Si Lionel Messi a été élu meilleur joueur de la Coupe du monde, l’un de ses coéquipiers en Argentine s’est également montré à son avantage. À 21 ans, Enzo Fernandez a réalisé un excellent Mondial. Sacré meilleur jeune de la compétition, le milieu de terrain de Benfica s’est fait un nom sur le mercato. Et il ferait désormais l’objet de convoitises de certains des plus grands clubs d’Europe. Sous contrat jusqu’en juin 2027, et disposant d’une clause libératoire de 120M€, Enzo Fernandez intéresserait notamment le PSG.

Mercato - PSG : Ça s'agite en coulisses pour ce transfert à 120M€ de Campos https://t.co/nHJBMYkVDs pic.twitter.com/CI9VjDTPhr — le10sport (@le10sport) December 30, 2022

Le Real Madrid en embuscade pour Enzo Fernandez

Mais le Real Madrid serait également à l’affût. Le club madrilène penserait à l’Argentin en cas d’échec avec Jude Bellingham. La direction merengue cherche à apporter du sang neuf dans son entrejeu, alors que l’avenir de Luka Modric et de Toni Kroos sont toujours incertains. Enzo Fernandez apparaitrait donc comme une bonne option. Mais actuellement, c’est un autre prétendant qui tiendrait la corde dans ce dossier.

Chelsea en pole position ?