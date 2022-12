Mercato - PSG : Une opération à 130M€ se prépare dans un dossier de Campos

Élu meilleur jeune joueur de la Coupe du monde, Enzo Fernandez ne manque désormais plus de prétendants pour son avenir. Le milieu de 21 ans serait ciblé par le PSG, mais aussi par plusieurs clubs de Premier League. D'ailleurs, l'un des cadors anglais serait en train de préparer une opération XXL pour convaincre le Benfica de libérer sa pépite.

Sensationnel au Qatar avec l’Argentine lors de la Coupe du monde, Enzo Fernandez a démontré qu’il avait un grand potentiel. À 21 ans, il a été élu meilleur jeune joueur du tournoi, de quoi attirer quelques prétendants. Le champion du monde serait dans le viseur du PSG. Luis Campos le considérerait comme une bonne option pour renforcer l’entrejeu de Christophe Galtier. Mais un autre prétendant serait en train de prendre l’ascendant sur le PSG.

Understand Enzo Fernández could start on the bench tonight for Benfica game vs Braga, it’s a serious possibility 🇦🇷 #transfersEnzo would be on the bench also due to physical condition after World Cup.Chelsea, still trying to offer Benfica a different way on payment terms #CFC pic.twitter.com/sWePsKs3ep