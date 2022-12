Mercato - PSG : La vérité éclate pour l’avenir de Luis Campos

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nommé conseiller football du PSG durant l’intersaison après le départ de Leonardo, Luis Campos est déjà annoncé sur le départ. La presse italienne assure en effet que le Portugais pourrait quitter la capitale afin de rejoindre la Juventus, où officie Massimiliano Allegri avec qui il est proche. Néanmoins, l’avenir de Campos se situerait bel et bien à Paris.

Avec Christophe Galtier et Luis Campos, le PSG peut enfin compter sur un binôme qui s’entend, contrairement aux dernières collaborations agitées entre directeur sportif et entraîneur. Néanmoins, le duo pourrait prendre fin plus rapidement que prévu à en croire la presse italienne, évoquant un possible rapprochement entre Luis Campos et la Juventus.

La presse italienne évoque un rapprochement avec la Juventus

Si le Portugais s’entend très bien avec Christophe Galtier, il dispose également d’excellentes relations avec Massimiliano Allegri, en témoigne leur rencontre à Monaco l’été dernier qui avait beaucoup fait parler. Pour autant, l’heure ne serait pas au départ pour Luis Campos.

Campos ne pense pas à partir