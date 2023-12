Mercato - PSG : Un projet Ballon d’or pour Mbappé, Aulas dit tout !

Thomas Bourseau

Les semaines et le feuilleton Kylian Mbappé n’est toujours pas réglé. Dès le 1er janvier, le champion du monde sera dans la possibilité de contractuellement se mettre d’accord avec le club de son choix pour la saison prochaine. Mais Jean-Michel Aulas a publiquement pris position, en sa qualité de vice-président de la FFF, pour inciter Mbappé à rester au PSG.

Lors des deux dernières années de Coupe du monde, Kylian Mbappé a pris part à la finale de la compétition et en est sorti une fois victorieux en 2018 et une fois malheureux vaincu malgré un triplé inscrit face à l’Argentine en 2022. La première fois, Mbappé a terminé 4ème du classement du Ballon d’or et a connu son premier podium avec sa 3ème place décrochée en 2022 derrière Erling Braut Haaland et le lauréat Lionel Messi.

Aulas annonce la couleur pour Mbappé : «Je souhaite qu’il reste dans le championnat de France»

Kylian Mbappé court derrière la Ligue des champions et le Ballon d’or depuis plusieurs années à présent, sans succès. Et alors que le contrat de Mbappé expirera en juin prochain au PSG, club dans lequel il est le meilleur buteur de l’histoire, Jean-Michel Aulas a un plan pour conserver Mbappé au PSG. Le nouveau vice-président de la Fédération française de football a évoqué le dossier Kylian Mbappé sur les ondes d’ Europe 1 samedi soir en commençant par exprimer son voeu à l’approche de Noël. « Je souhaite qu’il reste dans le championnat de France, c’est le meilleur joueur actuel ».

Mbappé : Le PSG lâche 265M€, le constat est terrible https://t.co/oomBrk8nDE pic.twitter.com/uryL0ulN8o — le10sport (@le10sport) December 17, 2023

«Il faut qu’on puisse lui donner les moyens de remporter le Ballon d’Or»