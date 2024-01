Mercato - PSG : Un phénomène interpelle Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG lors du dernier mercato estival en provenance de l’OL, Bradley Barcola évolue donc depuis six mois aux côtés d’un certain Kylian Mbappé. Et le jeune attaquant français, qui apprécie tout particulièrement la star parisienne, souligne toute son importance dans le vestiaire alors que le futur de Mbappé au PSG est encore loin d’être acté.

Prolongera, prolongera pas ? L’avenir de Kylian Mbappé au PSG suscite de nombreuses interrogations puisque le capitaine de l’équipe de France arrivera au terme de son contrat en juin prochain. En attendant, il continue de briller sous les couleurs du PSG, et Bradley Barcola ne tarit pas d’éloges à son sujet.

Barcola s’enflamme pour Mbappé

Interrogée par les médias officiels du PSG, la recrue offensive du dernier mercato estival vante les qualités de Kylian Mbappé : « On connaît Kylian, on sait ce qu’il est capable de faire, donc quand tu lui donnes la balle, tu sais qu’à tout moment, ça peut se transformer en passe décisive », indique Barcola.

« Un honneur de jouer avec lui »