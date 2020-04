Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau gros départ se profile pour cet été !

Publié le 16 avril 2020 à 20h45 par A.M. mis à jour le 16 avril 2020 à 22h27

Déjà annoncé proche du départ cet hiver, Julian Draxler fera une nouvelle fois partie des joueurs susceptibles de quitter le PSG cet été. Sous contrat jusqu'en juin 2021 au sein du club de la capitale, l'Allemand ne manquerait pas de prétendants.

Cet été, le Paris Saint-Germain s'apprête à laisser filer de nombreux joueurs. En effet, plusieurs d'entre eux voient leur contrat prendre fin à l'issue de la saison. Ainsi, Thomas Meunier, Eric Maxim Choupo-Moting et Edinson Cavani devrait partir. La situation est moins claire pour Thiago Silva et Layvin Kurzawa. Toujours est-il qu'une revue d'effectif est attendue au PSG. Et les joueurs en fin de contrat ne sont pas les seuls concernés. En effet, Julian Draxler, dont le bail court jusqu'en juin 2021 est également sur la sellette. Déjà passé proche d'un départ cet hiver, l'international allemand n'a pas gagné sa place au sein de l'effectif de Thomas Tuchel. Par conséquent, cet été encore, l'ancien joueur de Wolfsburg fera partie des joueurs sur le départ.

Le Hertha Berlin revient à la charge pour Draxler