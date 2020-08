Mercato - PSG : Un mince espoir pour Leonardo avec Thiago Alcantara ?

Foot - Mercato - PSG

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, le PSG a déjà formulé une offre pour Thiago Alcantara, mais ce dernier aurait trouvé un accord contractuel avec Liverpool. Alors que le milieu du Bayern sera en fin de contrat en juin 2021, les Reds ne voudraient pas dépenser les 30M€ réclamés. Ce qui pourrait faire trainer ce dossier.

Etincelant sous les couleurs du Bayern, Thiago Alcantara a tapé dans l'oeil de Leonardo. Comme Le 10 Sport vous l'a déjà révélé en exclusivité, le Bayern envisage de se séparer de son milieu de terrain, qui sera en fin de contrat en juin 2021, cet été. Selon nos informations du 1er aout, le directeur sportif du PSG a donc décidé de dégainer une offre à hauteur de 30M€, le prix que réclame le club bavarois. Toutefois, il semblerait que Thiago Alcantara préfère migrer vers Liverpool. D'après les dernières indiscrétions de Mohamed Bouhafsi, journaliste chez RMC Sport , le milieu du Bayern aurait trouvé un accord contractuel avec les Reds . Alors que Jürgen Klopp n'aurait plus qu'à trouver un terrain avec le Bayern, l'affaire serait encore loin d'être bouclée.

A en croire Fabrizio Romano, le Bayern et Liverpool ne seraient pas du tout sur la même longueur d'ondes en ce qui concerne Thiago Alcantara. Comme l'a indiqué le journaliste italien sur son compte Twitter , les Reds ne voudraient en aucun cas s'aligner sur les 30M€ réclamés par le Bayern. Et ce, pour la simple et bonne raison que Thiago Alcantara sera en fin de contrat en juin 2021. En effet, Jürgen Klopp pourra boucler le transfert gratuit de l'international espagnol dans à peine cinq mois. Reste à savoir si Leonardo et le PSG sauront profiter de cet imbroglio.

Liverpool and Bayern have to find a solution for Thiago. Personal terms are not a problem - Thiago wants to join Liverpool. But #LFC don’t want to spend €30M when they can sign him for free in 5 months... it’s up to the clubs. #Thiago #Bayern #LFC https://t.co/57RcXjDsal