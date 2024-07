Mercato - PSG : Un joueur «impressionnant» va débarquer ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En coulisses, le PSG semble enfin avoir lancé les grandes manœuvres sur le mercato. Ainsi, une offre aurait été dégainée pour le transfert de Désiré Doué. Le montant de la proposition serait estimé à 50M€, bonus compris. Son transfert serait un très gros coup vu de l’étranger comme le souligne le journaliste Charles Watts.

Bien décidé à poursuivre sa nouvelle stratégie de recrutement qui consiste à miser sur de jeunes talents français, à l'image de Bradley Barcola, le PSG aurait dégainé une offre de 50M€, bonus compris pour Désiré Doué. Un joueur visiblement impressionnant à en croire le journaliste Charles Watts, qui évoque notamment l'intérêt d'Arsenal.

«Il a l'air d'être un talent très excitant»

« Désiré Doue est un joueur qui a fait couler beaucoup d'encre cet été. Ce jeune Français talentueux a été associé à toute une série de clubs, dont Arsenal, dans l'espoir qu'il soit transféré de Rennes pour une somme importante avant la fin de la saison. Il a l'air d'être un talent très excitant, il n'est donc pas surprenant de voir que tant de grands clubs s'intéressent à ce jeune homme de 19 ans. Les fans d'Arsenal me demandent constamment si le club est intéressé. Mais je n'ai jamais eu de confirmation à ce sujet. Cela ne veut pas dire que l'intérêt n'existe pas, bien sûr, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai entendu moi-même pour l'instant », révèle le journaliste auprès de Caught Offside, avant de poursuivre.

«Il ressemble au type de joueur qui pourrait impressionner à Arsenal»

« Mais quand vous regardez Doue, il ressemble au type de joueur qui pourrait impressionner à Arsenal. Le problème, c'est qu'Arteta a déjà plusieurs milieux offensifs talentueux dans son équipe et que tant que leur avenir n'est pas réglé, il semble difficile pour Arsenal de faire venir quelqu'un. Nous savons que des clubs comme Fulham et Crystal Palace s'intéressent fortement à Emile Smith Rowe, par exemple, mais Arsenal n'a pas encore trouvé d'accord pour le joueur de 23 ans. Il y a aussi Fabio Vieira et Reiss Nelson. Je serais donc surpris qu'il se passe quelque chose pour quelqu'un comme Doue à ce stade. J'imagine que les joueurs doivent d'abord être transférés », ajoute Charles Watts.