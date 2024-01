Mercato - PSG : Un joueur de Luis Enrique prêt à claquer la porte ?

Hugo Chirossel

Alors qu’il est très peu utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison, Nordi Mukiele pourrait quitter le PSG lors de cette période de mercato hivernal. En effet, le défenseur âgé de 26 ans est très courtisé et notamment par le Bayern Munich, qui en a fait sa priorité. Le Français quant à lui ne serait pas contre un retour en Bundesliga.

« C'est normal quand vous êtes dans un grand club qu'il y ait des joueurs qui ne jouent pas . » Présent en conférence de presse samedi, avant la rencontre entre le PSG et Revel (R1) ce dimanche en 32es de finale de la coupe de France, Luis Enrique a évoqué la situation de Nordi Mukiele. « Je ne suis pas préoccupé. J'ai un effectif exceptionnel, c'est ce qu'on a demandé. Il y a deux joueurs par poste, de très haut niveau . »

Mukiele priorité du Bayern Munich

Nordi Mukiele n’a disputé que 9 matchs toutes compétitions confondues cette saison, mais il reste malgré tout très courtisé dans ce mercato hivernal. La presse italienne évoque depuis plusieurs semaines un intérêt de l’AC Milan. Selon RMC Sport , un autre club italien, la Juventus, est également intéressée par le défenseur polyvalent âgé de 26 ans, tout comme le Bayern Munich. Ce sont d’ailleurs les Bavarois qui pourraient rafler la mise dans ce dossier.

Mukiele n’est pas fermé à un retour en Allemagne