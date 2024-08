Mercato - PSG : Un incroyable deal évoqué à l’étranger ?

Axel Cornic

Les prochains jours s’annoncent bouillant, puisque le mercato estival va bientôt fermer ses portes et comme souvent, le Paris Saint-Germain pourrait être un acteur important. C’est le cas sur le front des départs comme des arrivées, avec notamment un Milan Skriniar qui semble être poussé vers la sortie un an seulement après son arrivée.

Toujours pas la moindre trace de Milan Skriniar. Lors de la première journée de Ligue 1, le Slovaque n’a vu le terrain que de loin, puisqu’il est resté sur le banc des remplaçant. Et pour la première rencontre de la saison au Parc des Princes il sera encore plus loin, car Luis Enrique ne l’a même pas convoqué dans le groupe pour affronter Montpellier.

Quel avenir pour Skriniar ?

Le message est clair, avec le défenseur central du PSG qui ne semble pas rentrer dans les plans de son entraineur et qui est donc invité à se trouver un nouveau club. Mais pour aller où ? Le Parisien nous a notamment parlé de la Juventus et le Bayern Munich, mais aucune confirmation n’est pour le moment arrivée d’Italie. Pour le club munichois c’est même totalement l’inverse, puisque Sky Sport Deutschland a annoncé que Milan Skriniar n’était absolument pas un objectif en ce moment.

« Le PSG a exclu Skriniar de son équipe et il pourrait être l'homme du changement pour Osimhen »

Et pourquoi pas le Napoli ? Interrogé sur la situation de Skriniar, Emanuele Cammaroto a en effet fait un lien avec Victor Osimhen, régulièrement annoncé au PSG. « Il ne veut pas du Napoli, mais seulement du PSG. Le PSG a exclu Skriniar de son équipe et il pourrait être l'homme du changement pour Osimhen » a expliqué le journaliste napolitain, sur Radio Punto Zero. « Si le PSG augmente son offre et propose également Skriniar à Naples, en prenant en charge une partie du salaire, alors il pourrait y avoir une ouverture ».