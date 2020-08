Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ inattendu se profile !

Publié le 12 août 2020 à 3h00 par A.M.

Troisième gardien du PSG derrière Keylor Navas et Sergio Rico, Marcin Bulka pourrait quitter le club dans les prochaines semaines comme l'explique son agent.

Arrivé libre l'été dernier, Marcin Bulka est troisième dans la hiérarchie des gardiens de but du PSG derrière Keylor Navas et Sergio Rico. Apparu à une seule reprise la saison dernière, alors que le le Costaricien et l'Espagnol n'étaient pas encore arrivés, l'ancien portier de Chelsea s'attend à un temps de jeu supérieur. Par conséquent, son agent n'exclut pas un départ de son joueur dans les prochaines semaines.

«Nous trouverons la bonne solution pour Marcin»