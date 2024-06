Mercato - PSG : Un crack est visé, le Real Madrid vend la mèche !

Axel Cornic

Les routes du Paris Saint-Germain et du Real Madrid vont se croiser sur ce mercato estival, avec le feuilleton Kylian Mbappé qui ne semble être que le début d’une longue histoire. Les Madrilènes semblent en effet vouloir également souffler Leny Yoro aux Parisiens, une piste dont nous vous parlons depuis plusieurs déjà.

Décidément, el Real Madrid aime faire son marché en France. Comme avec Raphaël Varane en 2011, les Merengue souhaiteraient s’attacher les services d’un jeune talent français d’à peine 18 ans. Il s’agit de Leny Yoro, qui a été l’une des grandes révélations de la saison de Ligue 1, sous les couleurs du LOSC.

Le PSG veut Yoro

Sauf que nous vous avons révélé sur le10sport.com que le défenseur central lillois est également l’une des grandes priorités du PSG, en ce mercato estival. D’ailleurs, Luis Campos aurait déjà commencé à tisser sa toile autour de Leny Yoro dès le mois de janvier, mais son plan ne semble pas avoir réussi. De plus en plus de sources annoncent en effet une arrivée imminente à Madrid.

Il est déjà annoncé au Real Madrid