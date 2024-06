Mercato : Le PSG encore plombé par le Real Madrid ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir officialisé la signature de Kylian Mbappé jusqu’en 2029, le Real Madrid pourrait encore faire mal au PSG cet été sur le marché des transferts. Le club parisien a des vues sur Leny Yoro, mais le jeune défenseur du LOSC semble avoir une nette préférence pour un transfert en direction de l’écurie espagnole…

Du haut de ses 18 ans, Leny Yoro devrait être l’une des grandes attractions de ce mercato estival 2024 ! Le jeune défenseur central se dirige vers un départ du LOSC où il n’a plus qu’une année de contrat, et plusieurs cadors comme le PSG et le Real Madrid se disputent son transfert depuis plusieurs mois. Mais le club merengue , après avoir fraichement recruté Mbappé, devrait encore faire mal au PSG…

« Sa préférence va au Real Madrid »

Selon le journaliste de L’EQUIPE Loïc Tanzi, Leny Yoro devrait snober le PSG en faveur du Real Madrid : « C'est l'un des dossiers les plus chauds de ce début de mercato. Mais un tel choix et un tel transfert prend toujours un peu de temps. Aujourd'hui, il semble assez clair que la préférence va au Real Madrid mais il n'y a aucune piste qui est écartée encore », explique-t-il.

Le feuilleton continue